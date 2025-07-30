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«Закройте свои вонючие рты»: легенда «Зенита» заступился за Семака

Экс-игрок «Зенита» Радимов заступился за тренера Семака на фоне критики
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заступился за главного тренера команды Сергея Семака, призвав его критиков замолчать. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Человек выиграл вам шесть чемпионств подряд. Один раз занял второе место из семи лет. Сколько футболистов прогрессировало. Сколько золотых медалей, парадов и всего остального он вам принес. Да и сейчас только второй тур! Так что те, кто пишет гадости, — закройте свои вонючие рты, тогда будете выглядеть гораздо симпатичнее», — заявил он.

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином». Матч завершился со счетом 2:2. В первом тайме счет ударом с пенальти открыл футболист «Зенита» Андрей Мостовой. В конце тайма Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей. Сразу после перерыва Велдин Ходжа отыграл один мяч, а в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

В следующем туре «Зенит» сыграет у себя дома с московским ЦСКА, а «Рубин» дома сыграет с «Сочи».

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее Семак объяснил пропущенные мячи «Зенита».

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