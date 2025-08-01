Чемпион КХЛ рассказал о влиянии конфликта на Украине на его жизнь в России

Гернат о жизни в России: мы видим и читаем новости, но в реальности все иначе

Словацкий защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, как влияет российско-украинский конфликт на его жизнь в России. Об этом он рассказал на YouTube-канале (p)opičí biznis.

«Я не поддерживаю спецоперацию. Однако я получил предложение от «Локомотива» и ответил согласием. Это сильнейшая лига Европы. Мы видим новости по телевизору и читаем статьи в прессе, но в реальности все иначе. За два года у меня не возникло никаких трудностей», — заявил Гернат.

32-летний Гернат стал игроком «Локомотива» в июне 2023 года. Вместе с ярославским коллективом он вышел в финал Кубка Гагарина, а через год стал обладателем трофея.

В 2022 году защитник стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в составе национальной команды Словакии.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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