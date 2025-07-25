На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Болельщики украинского клуба оскорбляли ЦСКА во время матча Лиги конференций

Болельщики украинской «Александрии» оскорбляли ЦСКА во время матча ЛК
true
true
true
close
ФК «Александрия»

Фанаты украинского футбольного клуба «Александрия» во время матча Лиги конференций против белградского «Партизана» призывали к насилию над своими оппонентами, а также выкрикивали оскорбления в адрес московского ЦСКА, передает Telegraf.rs.

Фанаты стали выкрикивать оскорбления через 30 минут после начала матча. Эстонский арбитр встречи Йоонас Яановиц не обратил внимания на выкрики.

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко перед матчем выразил недовольство тем, что «Партизан» летом сыграл в Москве в Братском Кубке.

«Мы не поддерживаем «Партизан», учитывая тот факт, что они принимали участие в турнире в России. Клуб считает это враждебным по отношению к нам. Не задавайте никаких вопросов по этому поводу», — сказал Нестеренко.

Встреча между «Александрией» и «Партизаном», которая прошла в Польше, завершилась со счетом 2:0 в пользу сербской команды.

Ранее российская синхронистка высказалась об отказе украинок от фото.

Все новости на тему:
Футбол. Лига конференций УЕФА
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами