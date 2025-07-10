«Не было агрессии»: российская синхронистка об отказе украинок от фото

Синхронистка Дорошко заявила, что ее не задел отказ украинок от фото на этапе КМ

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Майя Дорошко призналась, что ее не расстроил отказ соперниц из Украины от совместной фотографии по итогам технической программы на этапе Кубка мира в Египте. Ее слова приводит РИА Новости.

«При этом с их стороны не было никакой агрессии — ни от девочек, ни от тренеров. Никто ничего плохого нам не сказал. Кроме того, в регламенте соревнований не прописано, что спортсмены обязаны пожимать друг другу руки или фотографироваться вместе», — отметила она.

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место в соревнованиях дуэтов в технической программе, не стали принимать участие в совместной фотосессии с Дорошко и Татьяной Гайдай.

В активе россиянок по итогам турнира 268,0551 балла, украинские синхронистки набрали 261,6125 балла.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в скором времени после произошедшего объяснила этот эпизод политикой, отметив, что спортсменок соответствующим образом напутствовали.

Ранее в Госдуме допустили причастность Украины к задержанию баскетболиста Даниила Касаткина.