Про легендарного биатлониста снимут фильм

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале рассказал, что про четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова снимут фильм.

«Уверен, что этого человека на фотографии узнали все без исключения ценители биатлона. Скоро уникальная биография биатлониста Тихонова найдет свое отражение на больших экранах. Готовится к производству художественный фильм», — написал Дегтярев.

Кроме четырех золотых олимпийских медалей (1968, 1972, 1976, 1980 — все в эстафетах) Тихонов в своей карьере завоевал серебряную награду Олимпиады в 1968 году на индивидуальной гонке. Также он — одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года. С 2002 по 2009 год Тихонов был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов.

Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира — до 2009 года.

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