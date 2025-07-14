Серебряная медалистка Олимпиады пожаловалась на цены в России

Двукратный призер Олимпийских игр Кристина Резцова пожаловалась на высокие цены в России, передает Metaratings.ru.

В февраля 2021 года Резцова родила дочь Александру, в марте 2023 года у нее родилась дочь Полина.

«Коляску и кроватку мне подарили, я только памперсы покупала и видела большие цены на смеси. К сожалению, рост цен в стране идет на все, и не только на детские товары, а зарплата в стране не растет», — сказала Резцова.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее чемпионка Кубка России по биатлону объяснила страхом финиш без флага.