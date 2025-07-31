«Меня закинули в стиральную машинку»: бывший российский пловец о переезде в США

Бывший российский пловец Илья Сибирцев признался, что не жалеет о переезде в США, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ощущения были такие, что меня закинули в стиральную машинку. Так прошел мой первый год в США. Крутился как белка, выживал. Но ни о чем не жалею, несмотря на трудности, это было мое лучшее решение в жизни», — отметил он.

Сибирцев переехал в США в 2019 году. Он отметил, что уже достаточно свободно владеет английским языком, а вот с узбекским пока проблемы — он понимает, что говорят окружающие, однако самому говорить пока трудно.

Сибирцев родился 28 апреля 2001 года в Алтае (Российская Федерация). С 2021 года является представителям сборной Узбекистана. Он выступает в плавании вольным стилем и несколько раз поднимался на пьедестал почёта различных международных соревнованиях за рубежом. Он является обладателем рекордов Узбекистана в заплыве на дистанции 200, 400 и 800 метров.

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