В Турции раскрыли точную стоимость самой дорогой покупки «Спартака»

турецкий «Бешикташ» на своем официальном сайте раскрыл финансовые подробности перехода Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

«По соглашению «Спартак» выплатит нашему клубу отступные в размере € 20 779 220. Кроме того, согласно трансферному договору между нашим клубом и «Спартаком», предусмотрены условные бонусы, не превышающие € 7 272 729», — указано в сообщении.

Официально о переходе футболиста в российский клуб было объявлено 31 июля.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что нападающий «Спартака» Антон Заболотный дисквалифицирован.