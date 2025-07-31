Нападающий «Спартака» Заболотный дисквалифицирован

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного на два матча (один из которого условно) за удаление в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой». Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц, его слова передает РИА Новости.

«Спартак» отправил в КДК обращение об отмене красной карточки. КДК сегодня получил заключение ЭСК, в котором было сказано, что Карасев правильно удалил Заболотного. Заболотный записал видеообращение, принес извинения Бевееву», — заявил Григорьянц.

Также он отметил, что такое наказание было применено в связи с тем, что Заболотный — не злостный нарушитель.

Футболисту, который был удален с поля за серьезное нарушение правил (Заболотный получил прямую красную карточку за удар шипами), могло грозить дисквалификация до трех матчей.

Встреча, которая прошла 26 июля «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона. Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» стартовал с победы в Кубке России по футболу.