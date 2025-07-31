«Наблюдала, как в нее врезался огромный камень»: партнерша Дальмайер о трагедии в горах

Партнерша двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер по скалолазанию Марина Краусс впервые рассказала подробности о трагедии, которая произошла со спортсменкой в горах Пакистана. Ее слова приводит Eurosport.

«Мы находились на третьем спуске. Мы спускались со скакалкой, я уже была внизу на следующем спуске, Лаура следовала за мной. Затем начался камнепад. Я наблюдала, как в Лауру врезался огромный камень, а затем ее отбросило к стене — и с того момента она тоже не двигалась», — поделилась она.

Тело спортсменки нашли спасатели 30 июля. Ей был 31 год.

Сам инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели тогда предположили, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее появилась информация, что тело Дальмайер хотят оставить на горе по ее последней воле.