Тело Дальмайер хотят оставить на горе по ее последней воле

Спасательная команда, занимавшаяся поисками погибшей биатлонистки Лауры Дальмайер, хочет оставить ее тело на горе в знак уважения. Об этом сообщает Bild.

«Как опытные альпинисты, мы решили, что она должна остаться. Потому что это было ее желание», — сказал баварский альпинист Томас Хубер, который входил в состав спасательной команды.

Другой член команды, Джексон, заявил, что «спуск был бы неуважением к Лауре и ее последней воле».

О гибели Дальмайер стало известно 30 июля.

Тело спортсменки нашли спасатели. Ей был 31 год.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели тогда предположили, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с гибелью Дальмайер.