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«Барселона» и «Сеул» забили десять мячей в товарищеском матче

«Барселона» разгромила «Сеул» со счетом 7:3 в товарищеском матче
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Emilio Morenatti/AP

Испанская «Барселона» разгромила «Сеул» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась в Сеуле, завершилась со счетом 7:3 в пользу каталонцев. В составе победителей дублями отметились Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Еще по голу забили Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен и Гави. У Сеула отличились Чхо Еун Ук, Язан Аль-Араб и Хан Мин Чун.

Ранее «Барселона» обыграла японский «Виссел Кобе» со счетом 3:1.

В августе коллектив проведет еще два товарищеских матча: против корейского «Тэгу» 4-го числа и против итальянского «Комо» 10-го числа. В чемпионате Испании команда стартует 16 августа встречей с «Мальоркой».

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Ранее «Милан» уничтожил австралийскую команду.

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