«Барселона» и «Сеул» забили десять мячей в товарищеском матче

Испанская «Барселона» разгромила «Сеул» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась в Сеуле, завершилась со счетом 7:3 в пользу каталонцев. В составе победителей дублями отметились Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Еще по голу забили Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен и Гави. У Сеула отличились Чхо Еун Ук, Язан Аль-Араб и Хан Мин Чун.

Ранее «Барселона» обыграла японский «Виссел Кобе» со счетом 3:1.

В августе коллектив проведет еще два товарищеских матча: против корейского «Тэгу» 4-го числа и против итальянского «Комо» 10-го числа. В чемпионате Испании команда стартует 16 августа встречей с «Мальоркой».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

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