«Милан» уничтожил австралийскую команду

Итальянский «Милан» не оставил ни единого шанса австралийскому клубу «Перт Глори» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на «XBF Арене» в Перте, завершилась со счетом 9:0 в пользу миланской команды. В составе победителей дублями отметились Ноа Окафор и Рафаэль Леау. Еще по голу забили Юнус Муса, Самуэле Риччи, Филиппо Терраччано, Саму Чуквуезе и 17-летний Кристиан Комотто с пенальти.

Ранее «Милан» проиграл со счетом 0:1 лондонскому «Арсеналу» в Сингапуре и обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:2 в Гонконге.

В августе коллектив проведет еще два товарищеских матча: против «Лидса» в Ирландии и против «Челси» на их домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг.