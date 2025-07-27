Пловец Пригода установил рекорд России

Пловец Пригода на ЧМ-2025 установил рекорд России на дистанции 100 м брассом

Пловец Кирилл Пригода установил рекорд России на дистанции 100 метров брассом.

Спортсмен преодолел данную дистанцию за 58,53 секунды, выступая в предварительном заплыве чемпионата мира 2025 года в Сингапуре. Предыдущее достижение составляло 58,83 секунды и принадлежало двукратному чемпиону мира на дистанции 200 метров брассом Антону Чупкову.

Пригода — трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира по плаванию, семикратный чемпион мира по плаванию в короткой воде.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее синхронист назвал катастрофой исключение России из мирового спорта.