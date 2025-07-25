Месси дисквалифицирован на один матч МЛС

Звездный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вместе с испанским защитником Жорди Альбой дисквалифицированы на одну игру МЛС из-за пропуска Матча всех звезд. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба турнира.

Встреча между звездами МЛС и чемпионата Мексики состоялась 23 июля. Месси и Альба попали в команду благодаря голосам болельщиков, однако отказались от участия. У футболистов не было медицинских причин, поэтому лига дисквалифицировала их на игру с «Цинциннати».

На счету Месси шесть дублей последних семи матчах МЛС. 10 июля 2025 года аргентинец стал первым игроком в истории МЛС, который сделал дубль как минимум в четырех матчах подряд.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Александр Овечкин назвал Месси богом футбола.