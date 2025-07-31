На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Самарской области выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Федорищев: мы подали свое предложение по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил за ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«То, что знаю изнутри, рассказать не могу, потому что идет проработка до принятия решения. Конечно, мы за наших ребят. Будем этого придерживаться, и в хоккее, и в баскетболе, но особенно в футболе. Мы — за ужесточение лимита, свое предложение подали. Будем ждать», — заявил Федорищев.

В РПЛ Самарскую область представляют самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». В первом туре нового сезона они сыграли между собой вничью. Во втором матче «Акрон» разгромил «Сочи» со счетом 4:0, а «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» — 2:0.

В стартовой игре Кубка России «Акрон» обыграл «Балтику», а «Крылья» — «Краснодар». Оба матча завершились с результатом 2:1.

Ранее российская теннисистка восхитилась Дзюбой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами