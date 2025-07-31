Губернатор Самарской области выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Федорищев: мы подали свое предложение по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил за ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«То, что знаю изнутри, рассказать не могу, потому что идет проработка до принятия решения. Конечно, мы за наших ребят. Будем этого придерживаться, и в хоккее, и в баскетболе, но особенно в футболе. Мы — за ужесточение лимита, свое предложение подали. Будем ждать», — заявил Федорищев.

В РПЛ Самарскую область представляют самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». В первом туре нового сезона они сыграли между собой вничью. Во втором матче «Акрон» разгромил «Сочи» со счетом 4:0, а «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» — 2:0.

В стартовой игре Кубка России «Акрон» обыграл «Балтику», а «Крылья» — «Краснодар». Оба матча завершились с результатом 2:1.

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