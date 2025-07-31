Бразильский футболист подписал контракт с «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе бразильца Рубенса из «Атлетико Минейро»

Московское «Динамо» объявило о переходе бразильского полузащитника Рубенса из «Атлетико Минейро». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Известно, что соглашение 24-летнего игрока с бело-голубыми рассчитано до лета 2030 года.

Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро». Он дебютировал в основной команде в 2021 году и с тех пор сыграл 151 матч. На счету футболиста 9+9 по системе «гол+пас». В 2021 году Рубенс стал чемпионом Бразилии.

29 июля «Динамо» стартовало с победы в групповом этапе Кубка России по футболу, обыграв «Сочи».

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась с результатом 3:2. Бело-голубые открыли счет уже на 9-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева, однако за минуту пропустили дважды: на 34-й и 35-й отличились Дмитрий Васильев и Захар Федоров.

На 60-й минуте Сергеев оформил дубль и восстановил равновесие, а победу москвичам принес гол Даниила Фомина на 90+5-й минуте.

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