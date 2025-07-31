Чемпион ОИ заявил, что мировой спорт теряет миллиарды долларов из-за русофобии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что мировой спорт теряет огромные суммы из-за русофобии. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Мировой спорт теряет миллиарды долларов и евро из-за русофобской политики, скоро дойдет уже до триллионов. И все равно они не возвращают россиян во многих видах спорта», — заявил Васильев.

Также он похвалил Международный союз конькобежцев (ISU) за открытость, отметив, что другие федерации также, скорее всего, несут убытки, но предпочитают их не озвучивать.

30 июля ISU на официальном сайте опубликовал финансовый отчет, согласно которому по итогам 2024 года в бюджете организации зафиксирован профицит в размере 25,1 миллиона швейцарских франков.

20 декабря Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее 13-летней скандальной фигуристке Плющенко запретили выходить на лед.