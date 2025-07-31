Гол Головина помог «Монако» обыграть «Торино» в товарищеском матче

«Монако» обыграл итальянский «Торино» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Итальянцы забили первыми: отличился Гвидас Гвидайтис уже на 6-й минуте. На 16-й минуте счет сравнял Мика Биерит, на 45+1-й — Ламин Камара вывел «монегасков» вперед. Третий гол французов забил россиянин Александр Головин на 63-й минуте.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Головин рассказал, ограничивает ли его тренер «Монако».