Российский футболист Головин рассказал, ограничивает ли его тренер «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал в шоу «Это футбол, брат!», что главный тренер команды Ади Хюттер не ограничивает его тактически.

«В момент нашего разговора на сборах в Англии в 2023 году он сказал, что моя номинальная позиция на поле — левый полузащитник. Но перед игрой он сказал, что я могу находиться где угодно, но не постоянно», — сказал Головин.

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 28-летний Головин выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее легенда сборной Франции заявил, что Головин захочет вернуться на место главного героя «Монако».