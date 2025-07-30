В ЦСКА рассказали, когда заиграет новичок из Аргентины

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча Кубка России против «Локомотива» заявил, что новичок команды Лионель Верде появится в заявке на следующую игру. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ему точно нужно будет время на адаптацию, он приехал из другой части света! Он только пришел к нам, он еще не тренировался, я бы хотел увидеть его на тренировке — его физическую готовность, в первую очередь. Но он будет в заявке на следующую игру», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:1. На 30-й минуте «армейцев» вперед вывел Милан Гайич, но на 67-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет. Победу ЦСКА принес 19-летний Кирилл Глебов: он отличился на 79-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

ЦСКА и «Локомотив» играют в группе D вместе с тольяттинским «Акроном» и калининградской «Балтикой».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее в «Локомотиве» заявили о желании усилиться.