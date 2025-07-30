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Рублев вышел в третий круг турнира в Канаде

Рублев обыграл Гастона и вышел и третий круг турнира в Торонто
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Susana Vera/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто, обыграв француза Уго Гастона.

Встреча, которая продолжалась 1 час 27 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:3. В активе Рублева шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Гастон сделал одну подачу навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В следующем матче соперником россиянина станет победитель пары Бу Юнчаокете (Китай) — Лоренцо Сонего (Италия).

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее собаке российской теннисистки дали аккредитацию на турнир в США.

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