Тренер ЦСКА объяснил, как переиграл «Локомотив»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча Кубка России против «Локомотива» заявил, что его команда заслужила победу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Глебов провел отличную игру? Да, но я бы не хотел говорить только о Глебове, я бы хотел говорить обо всей команде, потому что она провела потрясающий матч. Ребята боролись, им было непросто, они показали себя как настоящая команда. Я горжусь ими! Я бы не хотел заострять внимание на неосновном составе «Локомотива», меня интересует только моя команда. В конце концов, мы выиграли!» — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:1. На 30-й минуте «армейцев» вперед вывел Милан Гайич, но на 67-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет. Победу ЦСКА принес 19-летний Кирилл Глебов: он отличился на 79-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

ЦСКА и «Локомотив» играют в группе D вместе с тольяттинским «Акроном» и калининградской «Балтикой».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее новичок «Динамо» заявил, что принципиально не хотел в «Спартак».