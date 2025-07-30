Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Дальмайер

В IBU заявили, что вся биатлонная семья скорбит о кончине Дальмайер

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте выразил соболезнования в связи с гибелью двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер, которая попала под камнепад в Пакистане.

«IBU и вся биатлонная семья скорбят о кончине Дальмайер. Наши мысли с ее друзьями, товарищами по команде и семьей», — говорится в заявлении.

О гибели Дальмайер стало известно 30 июля.

Дальмайер вместе с напарницей настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Немецкая спортсменка сразу подала сигнал бедствия, но из-за удаленности района спасательный вертолет смог прибыть на место происшествия лишь утром 29 июля. В тот же вечер поиски прекратили из-за темноты.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось..

Ранее легендарная российская биатлонистка отреагировала на смерть Дальмайер.