Легендарная российская биатлонистка отреагировала на смерть Дальмайер

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева выразила соболезнования в связи с гибелью попавшей под камнепад в Пакистане немки Лауры Дальмайер. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Я прочитала, что Дальмайер погибла. Это очень страшная весть. Очень жаль, что так случилось. Родным соболезнования и ей вечная память. Это была хорошая спортсменка, с которой был контакт, и я ее видела, когда выступала», — сказала Зайцева.

О гибели Дальмайер стало известно 30 июля.

Тело спортсменки нашли спасатели. Ей был 31 год.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели тогда предположили, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее стало известно, что написала погибшая олимпийская чемпионка Дальмайер в завещании.