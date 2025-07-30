В «Локомотиве» объяснили, почему проиграли ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча Кубка России против ЦСКА заявил, что его команда была близка к ничьей. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас есть здоровая внутренняя конкуренция, поэтому надо давать возможность игрокам проявлять себя. Когда, если не сейчас. Пиняев потихоньку набирает кондиции после травмы, ребята сыгрывались, нарабатывали взаимодействия, на это ушло время. Во втором тайме, на мой взгляд, мы были ближе ко второму мячу — мы нагнетали, давили, показывали неплохие скорости, хороший был темп у игры. Все решил голевой эпизод ЦСКА во втором тайме, он предопределил исход встречи», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу ЦСКА. На 30-й минуте «армейцев» вперед вывел Милан Гайич, но на 67-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет. Победу ЦСКА принес 19-летний Кирилл Глебов: он отличился на 79-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

ЦСКА и «Локомотив» играют в группе D вместе с тольяттинским «Акроном» и калининградской «Балтикой».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее новичок «Динамо» заявил, что принципиально не хотел в «Спартак».