Новичок «Динамо» заявил, что принципиально не хотел в «Спартак»

Казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов, который пополнил состав московского «Динамо», заявил, что получал звонки из «Спартака» и «Зенита», но не рассматривал их предложения. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я долгое время пропустил из-за травмы. Сегодня была моя первая игра за шесть месяцев. Думаю, фактор тренера повлиял. Ну и «Динамо» тоже – братский клуб, моя бывшая команда. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией», — заявил Зайнутдинов.

28 июля «Динамо» объявило о подписании контракта с футболистом.

В начале июня стало известно, что руководство «Бешикташа» готово расстаться с футболистом за €4,5 млн. 27-летний казахстанский полузащитник выступал за «Ростов» под руководством Валерия Карпина в 2019 году. За ЦСКА Зайнутдинов играл с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который должен был действовать до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 37 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Команда завершила сезон на шестом месте в турецкой Суперлиге, набрав по итогам турнира 56 очков. Благодаря победе в национальном кубке «Бешикташ» забронировал себе место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25.

В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 42 матча и записал на свой счет 14 голов.

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