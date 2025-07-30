На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новичок «Динамо» заявил, что принципиально не хотел в «Спартак»

Новичок «Динамо» Зайнутдинов: не идти в «Спартак» было принципиальной позицией
close
РИА Новости

Казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов, который пополнил состав московского «Динамо», заявил, что получал звонки из «Спартака» и «Зенита», но не рассматривал их предложения. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я долгое время пропустил из-за травмы. Сегодня была моя первая игра за шесть месяцев. Думаю, фактор тренера повлиял. Ну и «Динамо» тоже – братский клуб, моя бывшая команда. Не идти в «Спартак» было принципиальной позицией», — заявил Зайнутдинов.

28 июля «Динамо» объявило о подписании контракта с футболистом.

В начале июня стало известно, что руководство «Бешикташа» готово расстаться с футболистом за €4,5 млн. 27-летний казахстанский полузащитник выступал за «Ростов» под руководством Валерия Карпина в 2019 году. За ЦСКА Зайнутдинов играл с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который должен был действовать до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 37 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Команда завершила сезон на шестом месте в турецкой Суперлиге, набрав по итогам турнира 56 очков. Благодаря победе в национальном кубке «Бешикташ» забронировал себе место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25.

В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 42 матча и записал на свой счет 14 голов.

Ранее были названы причины неудач чемпиона России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами