В ВФЛА ведут переговоры о возвращении легкоатлетов к международным стартам

Ярышевский: ведем переговоры с World Athletics о допуске к международным стартам

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский на пресс-конференции рассказал о том, что организация продолжает вести переговоры с World Athletics по вопросу допуска российских легкоатлетов к международным турнирам.

«Наша задача — донести нашу позицию. Участие российских спортсменов на международных соревнованиях и Олимпиаде повысит конкуренцию, количество зрительского интереса и финансовую составляющей для всего мира, трансляций, участников», — сказал Ярышевский.

Также он отметил, что впервые за долгое время между сторонами начался конструктивный диалог.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее вице-чемпионка России сменила гражданство и будет выступать за Турцию.