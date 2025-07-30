На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пловец Лифинцев не стал называть золотую медаль ЧМ в эстафете главной в карьере

Лифинцев о золоте ЧМ в эстафете: из-за личной дистанции злость на себя остается
true
true
true
close
Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Российский пловец Мирон Лифинцев заявил, что золотая медаль в эстафете на чемпионате мира в Сингапуре — не главное достижение в его карьере. Его слова приводит ТАСС.

«Это совершенно не тот чемпионат мира, что был в Будапеште — совершенно иной уровень. Ценнее ли это золото тех пяти, что завоевал в Будапеште? Среди эстафет точно, но личные я пока поставлю повыше. Из-за личной дистанции точно остается злость на себя, она никуда не уйдет», — заявил Лифинцев.

Сборная России выиграла золотые медали в комбинированной эстафете. За команду плыли Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова. Пловцы завершили дистанцию с результатом 3.37,97 минуты, установив новый рекорд чемпионатов мира. Серебряные награды выиграли китайские пловцы, показав время 3.39,99 минуты. Замкнули тройку призеров пловцы из Канады (3.40,90).

В декабре 2024 года Лифинцев завоевал пять золотых наград на ЧМ в Будапеште — на его счету две медали в личных заплывах и три в эстафетах.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее российский рекордсмен мира заявил, что у него начался «старческий маразм».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами