Российский рекордсмен мира заявил, что у него начался «старческий маразм»

Рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине Климент Колесников заявил, что получил необычные ощущения от выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Результат не очень, но в целом нормально. Фигня какая то началась, старческий маразм. Раньше плаваешь — есть определенная цель: надо работать. Сейчас проще относишься. Выводы все равно я сделаю. Я выхожу и получаю удовольствие от соревнований», — заявил Колесников.

На дистанции 100 м на спине россиянин был одним из фаворитов, однако занял шестое место. Также Колесников выступит на дистанции 50 м на спине.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее российского пловца дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония.