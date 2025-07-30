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Французский пловец побил державшийся 14 лет мировой рекорд

Маршан побил мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексным плаванием
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Французский пловец Леон Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам в Сингапуре.

В полуфинальном заплыве 23-летний француз показал результат 1,52,69 секунды. Предыдущее мировое достижение, установленное в 2011 году, принадлежало Райану Лохте из США — 1,54,00.

Россиянин Илья Бородин не смог попасть в финал, заняв 11 место.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В списке стран — участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее российский рекордсмен мира заявил, что у него начался «старческий маразм».

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