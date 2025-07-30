На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нет неожиданности»: названы причины неудач чемпиона России

Тренер Балахнин не увидел неожиданности в неудачах «Краснодара»
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин на фоне неудач действующего чемпиона России «Краснодара» в новом сезоне заявил, что не видит серьезных проблем в игре команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Тут нет неожиданности. В прошлом сезоне эта команда тоже буксовала на старте, а потом вкатывалась. Кроме того, южане выиграли чемпионат, праздновали и отдали много эмоций. Это тоже может сказываться отрицательно. А сейчас соперники приводят их в себя», — отметил он.

29 июля «Краснодар» стартовал с поражения от самарских «Крыльев Советов» в групповом этапе Кубка России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. Все три мяча были забиты в первом тайме: на 10-й минуте самарцев вывел вперед Джимми Марин, на 12-й — счет сравнял Данила Козлов, а победу «Крыльям» принес гол Амара Рахмановича на 28-й минуте.

Перед стартом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» проиграл матч за Суперкубок страны московскому ЦСКА, а в новом сезоне национального первенства сначала обыграл «Пари НН», но затем уступил московскому «Локомотиву».

Ранее появилась информация, что российскому футболисту грозит до трех лет колонии за драку.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами