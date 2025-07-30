«Нет неожиданности»: названы причины неудач чемпиона России

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин на фоне неудач действующего чемпиона России «Краснодара» в новом сезоне заявил, что не видит серьезных проблем в игре команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Тут нет неожиданности. В прошлом сезоне эта команда тоже буксовала на старте, а потом вкатывалась. Кроме того, южане выиграли чемпионат, праздновали и отдали много эмоций. Это тоже может сказываться отрицательно. А сейчас соперники приводят их в себя», — отметил он.

29 июля «Краснодар» стартовал с поражения от самарских «Крыльев Советов» в групповом этапе Кубка России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. Все три мяча были забиты в первом тайме: на 10-й минуте самарцев вывел вперед Джимми Марин, на 12-й — счет сравнял Данила Козлов, а победу «Крыльям» принес гол Амара Рахмановича на 28-й минуте.

Перед стартом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» проиграл матч за Суперкубок страны московскому ЦСКА, а в новом сезоне национального первенства сначала обыграл «Пари НН», но затем уступил московскому «Локомотиву».

Ранее появилась информация, что российскому футболисту грозит до трех лет колонии за драку.