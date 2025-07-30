Российский пловец выиграл серебро на чемпионате мира

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Он преодолел дистанцию за 26,62. Пригода отстал от победителя — итальянского пловца Симоне Черасуоло — на 0,6 секунды. Замкнул тройку лидеров представитель Китая Цинь Хайян с результатом 26,67.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В списке стран — участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее российский рекордсмен мира заявил, что у него начался «старческий маразм».