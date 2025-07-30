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Российскому футболисту грозит до трех лет колонии за драку

Футболисту Бардыбахину грозит до трех лет колонии за драку на базе отдыха
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ФК «Акрон»

Бывшему футболисту «Енисея» Вячеславу Бардыбахину грозит до трех лет колонии за драку на красноярской базе отдыха «Зеленка». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевое надзорное ведомство.

Прокуратура утвердила ему обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Уголовное дело после конфликта с участием футболистов «Енисея» Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова было возбуждено в мае 2024 года. Как сообщил Telegram-канал «Красноярск 112», футболисты во время отдыха на базе слушали громко музыку и нарушали правила поведения. Кроме того, они в штыки приняли сделанное им замечание и устроили драку с отчимом женщины, рассказавшей об инциденте. В избиении участвовали Бардыбахин и Хозин, а пришедший на выручку партнерам Окладников угрожал женщине связями.

По словам потерпевшей, разбушевавшихся футболистов не смогли утихомирить даже вызванные администрацией базы росгвардейцы, а в полицию в итоге было подано пять заявлений.

По итогам инцидента на Хозина был составлен протокол за мелкое хулиганство. Сам футболист рассказал, что инициаторами конфликта выступили не футболисты, а после драки у них вымогали деньги.

Ранее тренер боксера напал на судью во время боя на чемпионате Европы.

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