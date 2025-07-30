Пропавшая в горах Дальмайер три года назад потеряла возлюбленного в аналогичной ситуации

Бывший возлюбленный биатлонистки Дальмайер также пропал в горах три года назад

Пропавшая в горах Пакистана двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер три года назад в аналогичной ситуации потеряла возлюбленного. Об этом пишет HLN.

В 2022 году Роберт Гразеггер, с которым встречалась Дальмайер, попал в лавину во время восхождения.

«Когда в твоем ближайшем окружении происходит что-то подобное, ты, естественно, начинаешь серьезно задумываться. И спрашиваешь себя: «Что будет дальше?» — рассказывала спортсменка о трагедии в документальном фильме.

Инцидент с самой Дальмайер произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели предполагают, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее в IBU отреагировали на новость о попавшей под камнепад Дальмайер.