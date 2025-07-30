Стало известно о возобновлении поисков чемпионки Дальмайер, пропавшей в горах

Поиски двукратной олимпийской чемпионки, немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, пропавшей в горах Пакистана, были возобновлены. Об этом сообщает Merkur.

Указано, что поиски оказались затруднены из-за плохой погоды на пике Лайла.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели предполагают, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее в IBU отреагировали на новость о попавшей под камнепад Дальмайер.