Тренер боксера напал на судью во время боя на чемпионате Европы

Тренер боксера из Азербайджана напал на судью во время боя на чемпионате Европы

Финальный поединок чемпионата Европы по боксу (до 75 кг) среди школьников между азербайджанцем Юсифом Агакишиевым и сербом Виктором Майсторовичем завершился со скандалом.

Тренеру азербайджанского боксера не понравились решения судьи — рефери из Северной Македонии Стефан Кубалевски. Сначала специалист в конце второго раунда словесно отреагировал на решение рефери дать предупреждение его ученику за удары открытой стороной перчатки. Такое противоречит правилам соревнований, поэтому со со спортсмена был снят штрафной балл.

После этого тренер решил применить физическое воздействие. Он выпрыгнул на ринг и напал на судью, толкнув его и схватив его за шею. Тренера и рефери пришлось разнимать как стороне азербайджанского боксера, так и стороне его соперника.

«Таких безрассудных людей нужно исключать из спорта. Я уверен в правильности своего решения, с азербайджанского боксера справедливо сняли балл, это олимпийский вид спорта, у которого есть правила, а не драка в баре», — написал Кубалевски по итогу этого инцидента в своих социальных сетях.

По итогу произошедшего тренер Агакишиева, а также сам азербайджанский боксер были дисквалифицированы. Победа досталась сербскому спортсмену.

Чемпионат Европы по боксу среди школьников проходил в Сербии.

Ранее стал известен следующий соперник украинца Александра Усика.