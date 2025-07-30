Медведев пробился в третий круг престижного турнира в Торонто

Теннисист Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто.

Российский спортсмен, который идет на 14-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, во втором круге обыграл 120-го номера рейтинга чешского спортсмена Далибора Сврчину. Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5 (7:3), 6:4.

Медведев сделал четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. На счету его соперника ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в следующий раунд российский теннисист сразится с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее 18-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Канаде.