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18-летняя Андреева вышла в третий круг турнира в Канаде

Андреева вышла в третий круг турнира в Монреале из-за снятия Андрееску
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Andrew Couldridge/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Во втором раунде 18-летняя россиянка должна была встретиться с Бьянкой Андрееску из Канады, однако она снялась с соревнования. В следующем раунде Андреева сыграет с победителем пары Майя Джойнт (Австралия) — Маккартни Кесслер (США).

Андреева является первой ракеткой России, занимая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На Уимблдоне — одном из турниров серии Большого шлема — Андреева дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге. Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее в Федерации тенниса России назвали российскую теннисистку, которая должна обыгрывать всех.

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