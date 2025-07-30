В «Динамо» раскрыли трансферные планы

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что трансферная кампания бело-голубых еще не завершена. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я пока не могу сказать, кого конкретно и на какие позиции мы хотим. Но у нас еще остаются некоторые задачи, и мы будем работать над их решением», — заявил Гафин.

«Динамо» стартовало с победы в групповом этапе Кубка России по футболу, обыграв «Сочи».

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась с результатом 3:2. Бело-голубые открыли счет уже на 9-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева, однако за минуту пропустили дважды: на 34-й и 35-й отличились Дмитрий Васильев и Захар Федоров.

На 60-й минуте Сергеев оформил дубль и восстановил равновесие, а победу москвичам принес гол Даниила Фомина на 90+5-й минуте.

«Динамо» и «Сочи» играют в группе B вместе с действующим чемпионом страны «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов».

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