В КХЛ сократили количество послематчевых буллитов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение сократить серии послематчевых буллитов. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Известно, что теперь в послематчевой серии будет пробиваться по три буллита, а не по пять. Также отмечается, что дедлайн по переходам перенесен с 27 декабря на 25 января.

Победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25 стал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся 21 мая на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

Ранее «Витязь» снялся с КХЛ.