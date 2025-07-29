Российский футболист отпраздновал гол, сняв видео на поле

Футболист «Сочи» Федоров снял видео прямо на поле во время матча с «Динамо»

20-летний российский футболист «Сочи» Захар Федоров отпраздновал гол в матче Кубка России с московским «Динамо» в стиле легендарного итальянского полузащитника Франческо Тотти, сняв видео на прям на поле. Оно опубликовано в Telegram-канале «Сочи».

Отмечается, что данное видео всего за 20 минут стало одним из самых просматриваемых за последний месяц.

В январе 2015 года выступавший всю карьеру за «Рому» Тотти после гола в ворота «Лацио» взял телефон с трибун и сделал селфи на фоне болельщиков.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась с результатом 3:2 в пользу «Динамо». Бело-голубые открыли счет уже на 9-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева, однако за минуту пропустили дважды: на 34-й и 35-й отличились Дмитрий Васильев и Захар Федоров.

На 60-й минуте Сергеев оформил дубль и восстановил равновесие, а победу москвичам принес гол Даниила Фомина на 90+5-й минуте.

«Динамо» и «Сочи» играют в группе B вместе с действующим чемпионом страны «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов».

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