Футболист из чемпионата Италии не перейдет в «Спартак»

Переход центрального защитника «Торино» Сауля Коко в московский «Спартак» не состоится. Об этом сообщает Tuttosport.

Отмечается, что красно-белые сделали предложение в €15 млн + бонусы, но «Торино» пока приняли решение не активизировать процесс переговоров.

В прошедшем сезоне 26-летний Коко забил два мяча в 34 матчах за итальянский клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €10 млн.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стал известен следующий соперник сборной России.