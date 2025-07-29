Стал известен следующий соперник сборной России

РИА Новости: Россия может сыграть с Катаром 7 сентября в Дохе

Сборная России по футболу может сыграть с национальной командой Катара в начале осени в Дохе. Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что встреча состоится 7 сентября. На данный момент продолжаются переговоры, документы еще не подписаны.

В 2023 году Россия и Катар сыграли вничью — 1:1.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин заявил, что не изучает биографии игроков сборной России.