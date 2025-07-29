«Как обидно!» Губерниев о серебре россиян на ЧМ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале эмоционально отреагировал на серебро, которое завоевали россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

«Как же обидно! Шлейхер и Терновой… такой подарок Китай нам преподнес. Но я настаиваю, что все равно ребята — молодцы. Шлейхер и Терновой — вторые! Вторая медаль серебряная, на равных боремся с Китаем. Всё равно хорошо, воодушевлены. Впереди — плавание», — сказал журналист.

Шлейхер и Терновой набрали 428,7 балла. Золотые медали завоевали китайские спортсмены Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн (429,63). Бронзу выиграли американцы Джошуа Хедберг и Карсон Тайлер.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В списке стран — участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее российского пловца дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония.