Россияне выиграли серебро чемпионата мира в синхронных прыжках в воду

Россияне Шлейхер и Терновой завоевали серебро ЧМ в синхронных прыжках в воду

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли серебряные медали чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

Шлейхер и Терновой набрали 428,7 балла. Золотые медали завоевали китайские спортсмены Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн (429,63). Бронзу выиграли американцы Джошуа Хедберг и Карсон Тайлер.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В списке стран — участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее российского пловца дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония.