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Чемпионку из Канады поймали на допинге

Олимпийская чемпионка по плаванию Олексяк поймана на нарушении допинговых правил
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Angelika Warmuth/Reuters

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) приняло решение отстранить победительницу Олимпийских игр по плаванию Пенелопу Олексяк за нарушение правил процедуры контроля, сообщает РИА Новости.

По информации источника, решение принято на основании отсутствия информации о местоположении спортсменки, которая трижды нарушила данное правило, начиная с октября 2024 года.

25-летняя Олексяк стала чемпионкой Олимпиады в 2016 году, победив на дистанции 100 м вольным стилем.

В данный момент продолжается чемпионат мира по плаванию в Сингапуре. На нем российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее российские синхронистки остались без золота на чемпионате мира в технической программе.

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