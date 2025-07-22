Чемпионку из Канады поймали на допинге

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) приняло решение отстранить победительницу Олимпийских игр по плаванию Пенелопу Олексяк за нарушение правил процедуры контроля, сообщает РИА Новости.

По информации источника, решение принято на основании отсутствия информации о местоположении спортсменки, которая трижды нарушила данное правило, начиная с октября 2024 года.

25-летняя Олексяк стала чемпионкой Олимпиады в 2016 году, победив на дистанции 100 м вольным стилем.

В данный момент продолжается чемпионат мира по плаванию в Сингапуре. На нем российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее российские синхронистки остались без золота на чемпионате мира в технической программе.