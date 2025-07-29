На «Тур де Франс» арестовали зрителей, которые кидали гвозди на трассу

На «Тур де Франс» арестовали зрителей, метавших на дорогу гвозди перед гонкой

Сотрудники правоохранительных органов произвели 22 ареста во время 21-го этапа шоссейной велогонки «Тур де Франс». Об этом пишет издание 20minutes.

Причины арестов были разными, включая участие в группе с целью причинения ущерба или насилия, умышленное насилие в отношении лица, занимающего государственную должность, оскорбление, ношение запрещенного оружия или даже участие в запрещенной демонстрации.

Четверо зрителей были арестованы за метание гвоздей на знаменитой улице Лепик перед прохождением гонщиков.

Победителем 21-го этапа стал 30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike Ваут ван Арт, который второй раз в карьере выиграл престижный финальный 21-й этап «Тур де Франс».

Бельгийский велогонщик выиграл десятый в карьере этап Тура, но первый с 2022 года, ровно через 1100 дней после победы в разделке в Рокамадуре. С тех пор он восемь раз попадал в топ-3, однако не мог добраться до первого места.

Ранее американский велогонщик сделал девушке предложение на «Тур де Франс».