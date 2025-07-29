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На «Тур де Франс» арестовали зрителей, которые кидали гвозди на трассу

На «Тур де Франс» арестовали зрителей, метавших на дорогу гвозди перед гонкой
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Thibault Camus/AP

Сотрудники правоохранительных органов произвели 22 ареста во время 21-го этапа шоссейной велогонки «Тур де Франс». Об этом пишет издание 20minutes.

Причины арестов были разными, включая участие в группе с целью причинения ущерба или насилия, умышленное насилие в отношении лица, занимающего государственную должность, оскорбление, ношение запрещенного оружия или даже участие в запрещенной демонстрации.

Четверо зрителей были арестованы за метание гвоздей на знаменитой улице Лепик перед прохождением гонщиков.

Победителем 21-го этапа стал 30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike Ваут ван Арт, который второй раз в карьере выиграл престижный финальный 21-й этап «Тур де Франс».

Бельгийский велогонщик выиграл десятый в карьере этап Тура, но первый с 2022 года, ровно через 1100 дней после победы в разделке в Рокамадуре. С тех пор он восемь раз попадал в топ-3, однако не мог добраться до первого места.

Ранее американский велогонщик сделал девушке предложение на «Тур де Франс».

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