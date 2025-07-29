«Не могу говорить за всех»: играющий в РПЛ словенский футболист о возвращении России

Словенский футболист «Пари Нижнего Новгорода» Лука Вешнер Тичич выступил за возвращение российских клубов и национальной сборной на международные турниры. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Больше тех, кто за возвращение, как мне кажется. Но не могу говорить за всех. Лично я, конечно, поддерживаю. Мы хотим играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и так далее. Это спорт. Для тех, кто играет здесь, это было бы очень здорово», — ответил 24-летний футболист.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Российская сборная и клубы на сегодняшний момент проводят только товарищеские матчи с иностранными командами.

Ранее заслуженный тренер России похвалил новичка РПЛ за хороший старт сезона.