Была названа вероятность перехода чемпиона Англии в РПЛ

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что переход английского футболиста Джейми Варди в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) маловероятен. Его слова приводит «Советский спорт».

«Можем ли мы увидеть Варди в РПЛ? Знаете, чем практика отличается от теории? Первое всегда шире. Теоретически мы можем предлагать все, что угодно, а практически, думаю, это маловероятно», — заявил Белоус.

38-летний Варди, который находится в статусе свободного агента, с 2012 по 2025 год выступал за «Лестер». В составе клуба он стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, в сезоне-2020/21 выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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